"Щастлив губещ" достигна до полуфиналите на тенис турнира в Мец

Виталий Сачко се класира за полуфиналите на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в Мец, Франция. Украинецът, който играе в основната схема като "щастлив губещ", победи с 6:4, 3:6, 6:4 представителя на домакините Клеман Табюр.

Сачко, който се намира на 222-ро място в световната ранглиста, постигна решителен пробив в десетия гейм на третия сет, за да приключи срещата от втората си възможност след два часа и две минути.

В следващата фаза украинският тенисист ще играе срещу Лърнър Тиен. Американецът се наложи след обрат с 5:7, 6:2, 6:3 срещу Матео Беретини.

Камерън Нори преодоля "щастливия губещ" Кириан Жаке (Франция) в оспорван мач след 4:6, 7:6 (2), 6:4. Поставеният под номер 7 британец, който игра финал в турнира през миналия сезон, ще се изправи срещу шампиона от 2022 година Лоренцо Сонего на полуфиналите. Италианецът елиминира Даниел Алтмайер (Германия) след 6:4, 7:6 (6).