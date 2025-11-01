Профилактиката за рак на простата за мъже над 50 г. е задължителна, каза за БТА урологогът д-р Румен Котов

Профилактиката за рак на простата за мъже на 50 години е задължителна, а ако имат родител с онкологично заболяване дори 45-годишните трябва да се изследват. Това каза за БТА началникът на отделението по Урология на Университетска болница „Медика“ в Русе д-р Румен Котов.

Той участва в беседа за мъжкото здраве, част от кампанията Мовембър. През следващата седмица на 3 и 5 ноември, д-р Котов ще извърши и безплатни прегледи в ДКЦ-2 в крайдунавския град по инициатива на българската фондация „Утре“.

"Най-често съветвам мъжете, ако се събудят през нощта да отидат до тоалетна или видят промяна в урината, или струята изтънява, да потърсят лекар. Ако се случи някаква неудача сексуална, така наречените еректилни дисфинкции, да не чакат да се повтаря всяка вечер, след първата "засечка" да потърсят уролог", каза д-р Котов.

Той добави, че ако един мъж е на 45 години и знае, че баща му или чичо му имат рак на простата, или майка му има рак на гърдата, за него е задължителен скриниговия преглед с изследване на простатоспецифичен антиген. "Тук искам да отбележа, че този антиген е органоспецифичен, не е раковоспецифичен, така че той не поставя диагнозата. Изследват се и двете фракции, но интерпретацията трябва да се извърши от уролога, който е назначил изследването", каза още д-р Котов.

Той отбеляза, че с новите методи на изследване и магнитния резонанс, който се извършва, ненужните биопсии са намалели значително.

"Отсяват пациентите. Вече има и новости в извършването на биопсията с помощта на изкуствен интелект. Фузия между два образа от магнитния резонанс и от ехографското изследване, тогава вече изкуствен интелект насочва къде да бъде извършена биопсията точно в таргетната зона плюс цялата останала част на простата, с което доказването на онкологичното заболяване е по-достоверно", каза още д-р Котов.

Той добави, че това, че е доказано онкологично заболяване, не значи смъртна присъда. "Със съвременните начини на лечение не само се удължава продължителността на живот, но се осигурява много добро качество на живота", отбеляза още д-р Румен Котов.