Ива Кръстева
Реал Сосиедад спечели баското дерби срещу Атлетик Билбао в Ла Лига
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Сан Себастиан,  
01.11.2025 21:51
 (БТА)

Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания

В Сан Себастиан Брийс Мендес даде преднина на Реал Сосиедад в 38-ата минута, а четири по-късно Горка Гурузета възстанови равенството. В 47-ата минута домакините отново поведоха след попадение на Гонсало Гедеш, но малко по-късно Роберт Наваро отново изравни. Йон Горочатеги във втората минута на добавеното време на двубоя донесе победата на Реал Сосиедад.

За тима това е трета победа за сезона и втора поредна, като съставът е на 13-о място в класирането. Атлетик записа пето поражение и се смъкна на десета позиция.

По-рано днес Виляреал разгроми Райо Валекано с 4:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Севиля с 3:0.

В късния мач Реал Мадрид е домакин на Валенсия.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 11-ия кръг на ЛаЛига:
Виляреал - Райо Валекано       - 4:0
Атлетико Мадрид - Севиля       - 3:0
Реал Сосиедад - Атлетик Билбао - 3:2

по-късно днес:
Реал Мадрид - Валенсия

в неделя: 
Леванте - Селта Виго
Алавес - Еспаньол
Барселона - Елче
Бетис - Майорка

в понеделник:
Реал Овиедо - Осасуна

от петък:
Хетафе - Жирона                 - 2:1

* Реал Мадрид води в класирането с 27 точки, следван от Виляреал с 23, Барселона и Атлетико Мадрид 
с по 22, Еспаньол с 18, Хетафе със 17, Бетис с 16 и други.

/ИК/

Към 23:09 на 01.11.2025 Новините от днес

