Константин Папазов за победата на футболния Левски: "Просто уцелихме ваксата преди пет години"

Старши треньорът и президент на баскетболния Левски Константин Папазов коментира вчерашната победа на футболния Левски с 1:0 като домакин на азербайджанския Сабах в първата среща от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

"Когато се сложи подходящ човек за лидер, за ръководител, той никога не е претендирал. Да, той е собственик на акциите, защото по неволя беше такава ситуацията, че трябваше да се вземат и да се спаси клубът. Неговата най-голяма стойност е, че се казва Сираков и има огромни знания в областта. И видяхте, в пъти по-малък бюджет от един друг гранд - препълнен стадион. На другия ходят по две хиляди души. Просто уцелихме ваксата преди пет години, въпреки трудностите. Сега след пет години виждате, че идва реалността. И когато е имало трудности, и предателства по пътя на този успех на Сираков, и като са преодолени тези предателства и трудности, става още по-хубаво", заяви Папазов.

Попитан за очакванията му за реванша, Константин Папазов отговори: "Отсреща има много добър треньор, но надявам се - характерът, волята, които има Левски, а убеден съм, че пак ще има своята подкрепа. Левски показа, че играе силно в защита и има прекрасен врата. Има слабост в нападение, безспорно, никой не го отрича, но точно този, който най-много трябваше да вкара гол, вкара (бел. ред. - Борислав Рупанов). Момчето, което е израснало в Левски. Което се върна, рискува трудността и вкара в два поредни мача. Ще лети оттук нататък. Млади момчета, Мартин Петков и тн, да не изреждам. Момчета, които минаха през най-голямата мъка. Марин беше на 17 години и нямаше какво да яде. Със сигурност ви гарантирам. Между февруари и 31 юли. Между 1 февруари и 31 юли не беше получил една стотинка от клуба, но за разлика от другите, които са имали големи заплати, неговата заплата беше 800 лева или 1000. И родителите му... но това го е направил характер. Това го е направило лидер, това го е направило на 22 години със 170 мача в Левски. Без пари става по-истински."