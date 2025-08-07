Левски победи Сабах с гол на Борислав Рупанов в добавеното време

Футболен турнир Лига на конференциите, първи мач от третия кръг между Левски (България) и Сабах (Азербайджан):

Левски - Сабах - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Борислав Рупанов 90+8

стадион: "Георги Аспарухов", София

главен съдия: Дуйе Щрукан, Хърватия

жълти картони: Иван Лепиница, Джой-Ланс Микелс, Павол Шафранко и Аким Зедадка (Сабах).

състав на Левски: Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Асен Митков (80-Рилдо Фильо), Евертон Бала (87-Борислав Рупанов), Гашпер Търдин, Марин Петков (87-Мазир Сула), Мустафа Сангаре (80-Карлос Охене) и Радослав Кирилов (46-Карл Фабиен).

състав на Сабах: Стас Покатилов, Аким Зедадка (90-Амин Сейдиев), Игор Ногейра, Стив Солве, Рахман Дашдамиров, Зинедин Халед (68-Абдулах Хайбулаев), Иван Лепиница, Джеси Секидика, Боян Летич, Джой-Ланс Микелс (90-Калил Алиев) и Павол Шафранко (74-Негош Купусович).

Борислав Рупанов вкара в осмата минута на добавеното време и Левски спечели с 1:0 срещу азербайджанския Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът в Баку е след една седмица.

Левски започна добре мача и застраши два пъти вратата на Сабах след отнемания във финалната третина на терена, но първият реален шанс за гол бе в 13-ата минута. Асен Митков бе фаулиран пред наказателното поле и Марин Петков стреля в горния ляв ъгъл, но Стас Покатилов отрази удара.

Сабах стигна до първото си положение в 28-та минута, когато Джеси Секидика преодоля Гашпер Търдин и Кристиан Макун, но стреля неточно от чиста ситуация.

През първото полувреме нямаше много положения, а на почивката старши треньорът Хулио Веласкес замени лявото крило Радослав Кирилов с Карл Фабиен. Той асистира на Гашпер Търдин за гол още в началото на частта, но попадението на халфа на "сините" бе отменено заради засада. Малко по-късно и Марин Петков получи шанс в наказателното поле, но не уцели вратата на гостите от Азербайджан.

В тези минути Сабах се бе прибрал тотално в защита и разчиташе на контри, а една от тях в 71-та минута можеше да бъде фатална за "сините". Евертон Бала загуби топка в центъра и Джой-Ланс Микелс бе изведен сам срещу Светослав Вуцов, но не успя да запише седмия си гол в евротурнирите за сезона. Кристиан Макун го настигна със забележителна скорост и направи още по-впечатляващ шпагат преди удара, за да запази равенството.

Мазир Сула пропусна два пъти от далечно разстояние в следващите минути, а в осмата на добавеното време халфът получи възможност да центрира от ъглов удар. Той изпрати топката на главата на Борислав Рупанов, а юношата на "сините" спечели високата топка и се разписа с глава за крайното 1:0.