Левски насрочи пресконференция на Хулио Веласкес за събота

Старши треньорът Хулио Веласкес ще говори пред медиите преди двубоя на Левски от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига срещу Спартак (Варна). Брифингът е насрочен за събота, 9 август, в 16:00 часа.
Пресконференцията ще бъде предавана на живо в официалните страници на клуба във Фейсбук и YouTube. Тренировката на представителния отбор на Левски в събота започва в 19:00 часа и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите.
Вчера Левски победи Сабах с 1:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.
