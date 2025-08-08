Подробно търсене

Левски насрочи пресконференция на Хулио Веласкес за събота

Ивайло Георгиев
Хулио Веласкес / Снимка: Благой Кирилов/БТА (КН)
София,  
08.08.2025 14:50
 (БТА)

Старши треньорът Хулио Веласкес ще говори пред медиите преди двубоя на Левски от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига срещу Спартак (Варна). Брифингът е насрочен за събота, 9 август, в 16:00 часа. 

Пресконференцията ще бъде предавана на живо в официалните страници на клуба във Фейсбук и YouTube. Тренировката на представителния отбор на Левски в събота започва в 19:00 часа и ще бъде закрита за привърженици и представители на медиите.  

Вчера Левски победи Сабах с 1:0 в първи мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

