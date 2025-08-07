Левски изигра силен мач срещу Сабах и заслужаваше да спечели с по-голяма разлика, заяви Хулио Веласкес

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
БТА, София (7 август 2025) На стадион "Георги Аспарухов", се провежда футболна среща от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, отборът на Левски посреща Сабах (Азербайджан). На снимката: старши треньорът на Левски Хулио Веласкес. Снимка: Благой Кирилов/БТА (КН)
София,  
07.08.2025 23:29
 (БТА)

Левски изигра силен мач срещу Сабах и заслужаваше да спечели с по-голяма разлика, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след победата с 1:0 в третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Вицешампионите надвиха съперника с гол в добавеното време на Борислав Рупанов. 

"Много съм доволен и съм горд с нашите играчи. Свършиха отлична работа. Благодаря и на публиката, защото подкрепата беше невероятна от първата до последната минута. Предадоха ни тяхната позитивна енергия. Стояхме много добре и заслужавахме да победим с по-голям резултат - 2:0 или може би 3:1", заяви Веласкес след края на мача. 

"Гордост е да бъда в този клуб и да бъда треньор на тези играчи. С тях говорим винаги за постигането на най-добрия резултат, но и как го правим. Колкото по-добре играеш, толкова си по-близо до победата. Ние опитваме да градим, да създаваме и да имаме проактивна игра с топката. Днес бих отличил зрелостта на отбора и влагането.  

"В началото на срещата изпитвахме някои затруднения, но играчите се съвзеха. Всичко това се постига само тогава, когато отборът има зрялост и отношение на терена. Истината е, че след първите 3-4 минути на съмнение имахме адекватен отговор. Винаги има детайли за подобрение, но имаше изключително присъствие на отбора. Вземаха точни решения, търсеха свободно пространство и точния човек. Имаха и изключителна енергия до края. 

"Не сме фаворити. Ако мислим, че сме фаворити, това може да ни изиграе лоша шега. За мен е важно да бъдем здраво стъпили на земята. Чака ни много труден мач в Азербайджан и ще започнем да мислим за него от понеделник". 

/АВ/

Към 23:53 на 07.08.2025

