Даниел Боримиров: "Искаме да надграждаме и да виждаме все по-силен Левски"

Ивайло Георгиев
Даниел Боримиров.Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПК)
София,  
07.08.2025 23:43
 (БТА)

Ръководството на Левски иска да надгражда и да вижда все по-силен отбор, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров след победата с 1:0 над Сабах в мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. 

"Честита победа на всички левскари. Заслужена е, но от утре превключваме към мача в неделя. И тогава трябва да спечелим. И този мач е важен за нас. Трябва да пренесем емоциите в двубоя в неделя", заяви Боримиров след мача. 

"Сабах е добре организиран отбор, но както видяхте, ние не свалихме темпото 90 минути, даже 100. Мислех, че в България отборът на Славия най-много бави темпото, но това от днес не го повярвах. Не бива в европейския футбол на трима да се случва да им се схващат мускулите в един момент", продължи изпълнителният директор.  

"Искаме да надграждаме и да виждаме все по-силен Левски", каза още той. 

Свързани новини

07.08.2025 23:29

Левски изигра силен мач срещу Сабах и заслужаваше да спечели с по-голяма разлика, заяви Хулио Веласкес

Левски изигра силен мач срещу Сабах и заслужаваше да спечели с по-голяма разлика, заяви старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес след победата с 1:0 в третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Вицешампионите надвиха
07.08.2025 23:12

Борислав Рупанов: "Много съм щастлив, че помогнах на отбора"

Борислав Рупанов е доволен, че помогна на Левски с единствения гол за победата с 1:0 срещу азербайджанския Сабах в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Той се разписа с глава в осмата минута на
07.08.2025 23:06

Левски победи Сабах с гол на Борислав Рупанов в добавеното време

Футболен турнир Лига на конференциите, първи мач от третия кръг между Левски (България) и Сабах (Азербайджан): Левски - Сабах - 1:0 (0:0)голмайстор: 1:0 Борислав Рупанов 90+8стадион: "Георги Аспарухов", София главен съдия: Дуйе Щрукан,

