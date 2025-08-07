Подробно търсене

Шансовете остават 50:50, сигурен е треньорът на Арда Александър Тунчев след успеха в Литва срещу Кауно Жилгирис

Асен Даскалов
Шансовете остават 50:50, сигурен е треньорът на Арда Александър Тунчев след успеха в Литва срещу Кауно Жилгирис
Шансовете остават 50:50, сигурен е треньорът на Арда Александър Тунчев след успеха в Литва срещу Кауно Жилгирис
снимка: Никола Колев/БТА
Каунас,  
07.08.2025 21:19
 (БТА)

Изказвания след първия мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите между Кауно Жалгирис и Арда Кърджали (0:1): 

Александър Тунчев (треньор на Арда):
"Важна победа, но съм със смесени чувства. Можеше да вземем малко по-добър резултат. Този червен картон сякаш ни стъписа и играчите помислиха, че мачът вече е свършил. 

След червения картон трябваше да движим топката доста бързо и да разкъсаме съперника. Не правихме това нещо или го правихме много бавно. Нещата не се получаваха правилно. Може би червения картон успокои футболистите и те си помислиха, че съперникът ще загуби сам.

На полувремето Георги Николов усещаше много болка и решихме да не рискуваме с него, като включихме в игра Антонио Вутов.

Контролирахме ситуацията на терена. По същия начин се развиха нещата и с Ботев Пловдив в първенството. Играчите получиха още повече самочувствие и успокоение след червения картон за противника. Футболистите на Жалгирис ни провокираха и се радвам, че устояхме. 

Шансовете остават 50:50. Казвам го най-отговорно. Видях доста стойностен състав на Жалгирис. Разполагат с доста добри и бързи играчи по крилата. Точно с това трябва да бъдем внимателни."

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:21 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация