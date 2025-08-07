Подробно търсене

Справихме се добре в защита, радостен е голмайсторът за Арда Антонио Вутов

Асен Даскалов
снимка: ПФК Арда Кърджали
Каунас,  
07.08.2025 21:24
 (БТА)

Изказвания след първия мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите между Кауно Жалгирис и Арда Кърджали (0:1): 

Антонио Вутов (нападател на Арда, автор на победното попадение):
"Целият отбор се представи добре на този негостоприемен стадион. Домакините играха твърдо, на ръба на грубостта. За наше щастие успяхме да реализираме гол, но пропуснахме да се разпишем и за втори път.

Жалгирис играеше грубо, влизаха здраво и мъжката. Не трябва да се подценява това, че те останаха с 10 футболистите. Те не създадоха чисти положения, а ние се справихме добре във фаза защита. Напълни се стадионът, но съм доволен, че успяхме да победим.

Трябва да търсим победата, не да пазим резултата. Задължени сме да играем агресивно."

/ХБ/

