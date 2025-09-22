С концерт - авторска вечер на Теодосий Спасов Разградската филхармония откри новия си творчески сезон

С концерт - авторска вечер на Теодосий Спасов Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“ към Театрално-музикалният и филхармоничен център в Разград откри новия си творчески сезон. Събитието в залата на филхармонията събра ценители на изкуството и беше част от програмата по повод Деня на Независимостта на България. В рамките на вечерта под диригентството на проф. Деян Павлов прозвучаха авторски композиции на българският виртуоз на кавала и популярни пиеси за симфоничен оркестър. Зрителите със затаен дъх следяха изпълненията на музикантите, чиито звуци рисуваха картини на безкрайни полета, на любов, детство и хвърчила. Концертът започна с „Островът на козите“ – пиеса от френски драматург. Последваха “Йовка Кумановка”, „Балканска песен“, като след тази песен диригентът Деян Павлов заяви, че „балканците сме жилав народ и въпреки тежкия ни живот вървим напред, оцеляваме и ще пребъдем“.

Един от акцентите на вечерта бе песента "Сей Боб", за която проф. Павлов обясни, че произведението Теодосий Спасов е написал с лингвистична шега. На сцената прозвучаха още „Странен повод“ и „Любовна изповед“. „Много хора се опитваха да вкарат творчеството, свиренето, таланта и гения на Теодосий Спасов в някакви стилове и рамки. Гениите обаче нямат рамки. Той си пише в много стилове, взети заедно със страхотна оркестрация и нюанси, амплитуди и контрасти“, каза диригентът преди Теодосий Спасов под съпровода на Разградската филхармония да продължи с пиесата „Пуста младост“.

Международно признатият изпълнител на кавал представи още пиесите „Огнен празник“, „Цигански танц“, „Хвърчило“, „Весело настроение“. Три изненади бяха подготвили симфониците към публиката, които изпълниха Унгарски танц №5 на Брамс, Валс от Джазова сюита на Шостакович и Ръченица от „Тракийски танци“ на Петко Стайнов. Публиката не остави Теодосий Спасов и оркестъра да слязат от сцената, връщайки ги отново на бис, а аплодисментите не стихнаха дълго след края на концерта.

„На този исторически ден, със символика, която е изключително важна за България, избрахме Деня на Независимостта, за да направим този подарък на разградската публика, за което благодаря на маестро Теодосий Спасов, на маестро Деян Павлов и на Разградската филхармония. За нас това е началото на творческия сезон на Театрално-музикален филхармоничен център (ТМФЦ) и нека духа ни бъде независим“, с тези думи се обърна към публиката и музикантите директорът на ТФМЦ Стефани Лечева. Тя прочете поздравителния адрес, изпратен от министъра на културата Мариан Бачев. „Вашата програма за този сезон, поведена от маестро Теодосий Спасов дава силна заявка – със съчетание от класика и новаторство, с концерти за най-верните почитатели, и надявам се, спектакли, които ще спечелят сърцата на много нова публика“, пише в приветствието си до директора на културната институция в Разград министър Бачев.

Лечева прочете и поздравителен адрес, получен от народния представител Джипо Джипов. Поздравителни кошници с цветя до Теодосий Спасов и Разградската филхармония изпратиха кметът Добрин Добрев, областният управител Владимир Димитров, депутатът Джипо Джипов и ръководството на Народно читалище „Развитие 1869“.