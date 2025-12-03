Гуардиола след деветголовия трилър срещу Фулъм: "Загубих си косата от този мач"

Манчестър Сити постигна драматична победа с 5:4 срещу Фулъм във Висшата лига във вторник вечер, а мениджърът на Сити Пеп Гуардиола не пропусна да се пошегува по време на пресконференцията си след мача.

"Гражданите" водеха с 5:1, но допуснаха три гола в края и едва удържаха трите точки.

"Косата ми падна след този мач. Мислех, че играчите са щастливи да работят с мен... това е Висшата лига. Знам, че ще попитате какво се случи, но нямам отговор. Футболът е емоция - всички голове бяха грешки в защита, ние играем толкова дълбоко, за да се защитим при подобни центрирания, трябва да заемаме пространствата малко по-добре, но днес направихме невероятни неща. Ерлинг трябваше да вкара за 6:3, но уцели гредата и веднага стана 5:4. Когато това се случи, е въпрос на оцеляване. Не ми казвайте как, имаме нужда от малко късмет и накрая ще го вземем", коментира Гуардиола.