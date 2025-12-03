Ройтерс: Руският президент Путин ще се опита да стимулира износа в областта на енергетиката и отбраната с посещението си в Индия

Руският президент Владимир Путин започва двудневно посещение в Индия от утре, като се стреми да усили продажбите на руски нефт, ракетни системи и изтребители в опит да възстанови отношенията с южноазиатската страна в областта на отбраната и енергетиката, засегнати от натиска на САЩ.

Русия доставяше оръжие на Индия в продължение на десетилетия, като Делхи се превърна в най-големият купувач на руски петрол, транспортиран по море, въпреки западните санкции след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Но вносът на суров нефт в Индия се очаква спадне най-много от три години насам, тъй като затягането на санкциите срещу Русия съвпада със закупуването на американски нефт и природен газ.

По време на първото си посещение от четири години насам в индийската столица за среща с премиера Нарендра Моди, Путин ще бъде придружаван от министъра на отбраната Андрей Белоусов, както и от голяма делегация с представители от бизнеса и промишлеността.

"Визитата на Путин дава на Делхи възможността да затвърди специалните си отношения с Москва въпреки скорошните развития и да постигне напредък в сключването на нови споразумения за доставка на оръжие", заяви Майкъл Кугелман от вашингтонския мозъчен тръст "Атлантически съвет".

Вероятно е да бъдат обявени нови инициативи, дори ако те главно засягат лесно постижими цели, добави Кугелман.

Факторът Тръмп

Но индийските представители се опасяват, че всякакви нови споразумения в отбраната и енергетиката биха могли да предизвикат реакция от страна на американския президент Доналд Тръмп, който удвои до 50% митата за индийски стоки, като по този начин наказа Делхи за покупките му на руски суров петрол.

Преди посещението на Путин представители от Русия и Индия проведоха разговори по теми, свързани с отбраната, логистиката и земеделието. През август тази година те се споразумяха да започнат преговори за спогодба за свободна търговия между Индия и оглавявания от Русия Евразийски икономически съюз.

Индийски анализатори посочиха, че двете страни преговарят за разширяването на отношенията им в областта на гражданската ядрена енергетика.

Делегацията на Путин се състои от главните управителни директори на доминиращата руска банка "Сбербанк" и държавната компания износител на оръжие "Рособороноекспорт", както и директори на санкционираните нефтени компании "Роснефт" и "Газпромнефт", посочи източник на Ройтерс, запознат с въпросите на индустрията.

Преди посещението "Сбербанк" посочи, че проявява интерес към инвестиции в индийски инфраструктурни проекти, използващи индийската рупия, с които се урежда голяма част от двустранната търговия.

Управителният директор за Индия Иван Носов уточни, че "Сбербанк" също разширява заемите в рупии за руски износители и местни фирми, за да се стимулират продажбите на руски продукти в Индия. В по-късно изявление банката съобщи, че е пуснала акредитив в рупии с отложено плащане за покупки в Индия, което ще помогне на руските компании да увеличат вноса от южноазиатската страна.

"Банката може да финансира до 100% от разходите за доставка от Индия, като лихвеният процент за използването на отложеното плащане е с няколко пункта по-нисък от лихвения процент за заем в рубли", заяви Анатолий Попов, заместник-председател на управителния съвет на "Сбербанк".

Москва вероятно ще потърси помощта на Индия, за да получи техническо оборудване за петролните си активи, тъй като санкциите затрудниха достъпа до ключови доставчици, посочиха индийски правителствен представител и източник от индустрията.

Индия вероятно ще се застъпи за възстановяването на 20% дял на държавната газова компания "О Ен Джи Си Видеш Лимитид" в проекта "Сахалин 1" в руския Далечен Изток, уточни индийският представител.

Индия се надява да подпише търговско споразумение със САЩ до края на годината, тъй като повечето ѝ рафинерии спряха да купуват руски нефт, въпреки че все по-големите отстъпки в цената му вече привличат някои държавни рафинерии.

Индия се обръща към Русия за резервни части в отбранителната индустрия

За разлика от суровия нефт, Индия не планира да замрази отношенията си с Москва в отбранителната индустрия в скоро време, тъй като се нуждае от подкрепа за множеството руски системи, с които оперира, заяви миналата седмица министърът на отбраната Раджиш Кумар Сингх.

Руските изтребители "Су-30" съставляват по-голямата част от 29-те изтребителни ескадрили, а Москва е предложила и най-усъвършенствания си изтребител "Су-57", който вероятно ще бъде обсъден по време на преговорите тази седмица, посочиха двама индийски представители. Те уточниха, че Индия все още не е решила да закупи изтребителя.

Вероятно е обаче Индия да обсъди закупуването на повече единици от противовъздушната отбранителна система С-400, подчерта Сингх миналата седмица.

Скорошните руско-американски преговори за прекратяването на войната в Украйна биха могли да улеснят контактите на индийските представители с Москва, въпреки че отношенията между двете страни изглеждат обтегнати, заяви Харш Пант, ръководител на отдела за външнополитически изследвания към индийския мозъчен тръст "Фондация за наблюдателни изследвания".

"В по-голямата си част търговските отношения стъпваха върху енергетиката, която вече изгуби влиянието си под заплахата от санкции от страна на САЩ", уточни Пант.

"В крайна сметка единствено въпросите за отбраната продължават да свързват двете страни", добави той.

(Превод от английски език: Николай Джамбазов)