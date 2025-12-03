На извънредно заседание Общинският съвет в Левски ще разгледа предложения за финансиране на местни спортни клубове

Общинският съвет в Левски се събира на извънредна сесия с дневен ред от осем точки. Това съобщават на страницата си във Фейсбук от институцията.

Първото предложение в програмата е за ново обсъждане на решение, свързано с полски пътища, нужни за осигуряване на достъп до имоти и напоителни канали, включени в масиви за ползване на земеделски земи.

Останалите точки са по предложения за отпускане на безлихвени заеми на няколко местни спортни клубове. Сред тях са хандбалният клуб "Левски", спортен клуб "Ви Ес Феникс", клубът по авиомоделизъм, както и футболни отбори, участващи в регионални и национални първенства. Това са "Ботев 1419" – за предстоящи футболни мачове, "Динамо–Изгрев" – за завършване на сезон 2025/2026, "Левски 2007" и "Ювентус–95", които се подготвят за участие в Трета лига – Северозападна и предстоящите състезателни сезони.

Заседанието ще започне в 15:00 часа в зала 304 на Общината.