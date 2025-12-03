Над 1400 души с увреждания са получили високотехнологични помощни средства безплатно, съобщиха от социалното министерство

Над 1400 души с увреждания вече са получили високотехнологични помощни средства безплатно по проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от социалното министерство. На 2061 души са издадени удостоверения за предоставянето им.

От министерството посочват, че в помощ на хората с увреждания са модулни протези, изработвани по индивидуална поръчка, умни очила с изкуствен интелект, които ориентират незрящите в околната среда, вертикализиращи инвалидни колички, които дават възможност на хората да се изправят, електрически мотор за инвалидна количка, брайлов компютър, софтуер за екранни четци и други. Те ще им позволят да водят по-пълноценен живот, да учат, да работят и да се развиват професионално, да спортуват, да имат социални контакти и да изпълняват успешно и самостоятелно ежедневни задачи.

„Нашата задача – на цялото общество, е да направим така, че хората с увреждания да имат все по-голяма възможност за пълноценна интеграция“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. „Зад тези над 2000 удостоверения стоят истински истории. Затова беше важно хората сами да преценят кое високотехнологично помощно средство ще подобри живота им най-много“, допълва той.

В Международния ден на хората с увреждания МТСП представя историите на трима души, които вече имат такива средства. Те са разказани във филма на Мария Василева, реализиран от социалното министерство по проект „Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“. Филмът може да бъде изтеглен тук.

През юни от МТСП съобщиха, че за услуги за възрастни и хора с увреждания са осигурени почти 370 млн. лева.