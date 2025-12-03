Подробно търсене

Родопската теснолинейка празнува 80-годишнина и ще събира приветствия на всички свои гари на 9 декември

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Родопската теснолинейка предлага празнични пътувания по повод Трети март (на снимката), но след броени дни, на 9 декември, ще отбележи собствения си празник. Снимка: Красимир Николов/БТА (ПБ)
Добринище,  
03.12.2025 09:45
Осемдесетгодишнината на Родопската теснолинийка ще бъде отбелязана на 9 декември, вторник. Това е датата, когато първият влак по линията е пристигнал на гара Добринище през 1945 година, посочват организаторите на фейсбук страницата, посветена на теснолинейката.

Празнични приветствия по всички гари от маршрута си ще „приема“ редовният бърз влак „Родопи“, който потегля в 8:55 часа от гара Септември.

Всички жители на селищата по линията са добре дошли, за да поздравят юбилейния влак, отправят покана организаторите. Те уточняват, че влакът ще премине по своите 125 километра, като в 10:15 ч. ще е на гара Велинград, в 11:20 ч. ще мине през Аврамово, в 11:55 ч. през Якоруда, в 12:27 ч. през гара Белица, в 12:54 ч. през гара Разлог и в 13:03 ч. през гара Банско. На гара Добринище от 13:30 часа - след пристигането на влака, ще бъде отслужен молебен за здраве, а официалните гости на събитието ще поднесат приветствия и пожелания към служителите на железницата и към гостите на събитието.

Във връзка с юбилея, на 13 декември, събота, от 18:00 часа в големия салон на читалището в Добринище ще се проведе празничен концерт под мотото „125 км обич - от Тракия до Безбог“ с участието на творчески колективи от Пазарджик, Велинград, Якоруда, Белица, Разлог, Банско и Добринище -  свързвани от Родопската теснолинейка вече 80 години.

Организаторите посочват, че мероприятията са гражданска инициатива, която се осъществява със съдействието на общините и кметствата по пътя на теснолинейката.

