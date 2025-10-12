Подробно търсене
Над 40 загинали и десетки изчезнали след поройните дъждове в Мексико

Любомир Мартинов
Илюстративно изображение. (AP Photo/Fernando Llano)
Мексико,  
12.10.2025 04:38
Правителството на Мексико съобщи вчера, че вследствие на проливните дъждове през последните часове са загинали над 40 души, а 27 се водят за изчезнали. Стихиите са предизвикали сериозни щети в 117 общини в страната, предаде ЕФЕ.

Президентката Клаудия Шайнбаум проведе виртуална среща с губернаторите на петте най-засегнати щата – Веракрус (на изток), Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси (в централната част на страната), както и с представители на Националния координационен център за гражданска защита.

След срещата координационният център публикува съобщение с актуализирани данни за жертвите и щетите по доклади на местните власти.

„Щатските власти съобщиха за 41 загинали: 15 във Веракрус, девет в Пуебла, 16 в Идалго и един в Керетаро“, се посочва в изявлението.

Малко по-късно правителството на щата Пуебла потвърди и десета жертва.

