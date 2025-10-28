В Пловдив започва реализацията на проект „Център за компетентност „ПЕРИМЕД-2“ за персонализирана иновативна медицина“

В Пловдив започва проект „Център за компетентност „ПЕРИМЕД-2“ за персонализирана иновативна медицина“, обявиха на началната пресконференция за проекта учените, които участват в реализацията му. Той е продължение на „ПЕРИМЕД-1“ и е финансиран от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз, и приоритетна ос „Устойчиво развитие на българската научноизследователска дейност“.

Проектът се реализира съвместно от Медицински университет (МУ) - Пловдив , Пловдивски университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ и Института по минералогия и кристалография към БАН. Общата стойност на проекта е малко над 13 милиона лева. Той включва работа по работни пакети, обясни проф. д-р Николета Трайкова от МУ - Пловдив, като всеки партньор има определени пакети, по които работи. Тя отбеляза, че в първия етап фокусът е бил върху изграждане на инфраструктура и закупуване на дълготрайни и недълготрайни материални активи, а във втория етап на „ПЕРИМЕД“ - използването на тези активи за разработването на иновативни продукти, които да бъдат в полза на пациента, на персонализираната медицина и на цялото общество.

Сътрудничеството между ПУ и МУ е многогодишно и е започнало още преди началото на проект „ПЕРИМЕД 1“ по времето, когато двата университета изграждат своите технологични центрове, и проектът е едно надграждане на тези технологични центрове, разказа пред БТА проф. д-р Невена Милева от ПУ „Паисий Хилендарски“. По думите ѝ „ПЕРИМЕД-2“ е нов етап, ориентиран към комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност. Според нея предизвикателствата пред „ПЕРИМЕД-2“ са много по-големи. Сега от нас се иска тези центрове да излязат на пазара, коментира тя.

Проф. д-р Николета Трайкова отбеляза, че изключително добре се работи и с ПУ и с Института по минералогия и кристалография (ИМК) към БАН. Тя изрази надежда да успеят да се справят в рамките за тези 5 години за реализация на проекта и да се получи един готов продукт. В заключение целта на това дългогодишно сътрудничество и разработването на продукти е това, което се прави в сферата на персонализираната медицина, да достигне до цялото население, до пациентите, посочи проф. Трайкова. Ние имаме много съвместни разработки между МУ, ПУ и ИМК към БАН и работим в тази насока по отношение на заявки за патенти на национално и международно ниво, обясни тя. И добави, че стремежът е да се покаже как с общи усилия науката и бизнесът могат да вървят ръка за ръка.