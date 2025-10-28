Експерти на РЗОК в Шумен ще разясняват правата на гражданите при ползване на болнична, извънболнична, дентална помощ и помощни средства

Експерти на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Шумен ще разясняват правата на гражданите при ползване на болнична, извънболнична, дентална помощ и помощни средства от днес до 27 ноември в социалните центрове и пенсионерките клубове в общината, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Срещите се организират с цел по-добра информираност и защита на хората от злоупотреби, диалог и споделяне на въпроси, свързани с дейността на здравната каса и правата на здравноосигурените лица.

Кампанията „НЗОК за теб“ се осъществява от РЗОК и Община Шумен. Срещите в пенсионерките клубове ще са от 28 до 31 октомври включително, а с ползвателите на социални услуги – от 10 до 27 ноември. В Дома за стари хора „Стефан Смядовски“ експертите на РЗОК ще гостуват на 31 октомври, допълниха от общинския пресцентър.

С медицинска апаратура от най-висок клас, която осигурява по-бърза и качествена диагностика и оперативно лечение на пациентите, разполага очното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Шумен. На този етап очното отделение на лечебното заведение работи по договор с Националната здравноосигурителна каса, с денонощна грижа за пациентите в Шумен, региона и Североизточна България.

Смятам, че българското здравеопазване е на едно изключително високо ниво, то е може би най-достъпното в Европа и разполага с кадрови потенциал, който може да реши всяка една лечебно-диагностична задача. Това каза пред журналисти в Шумен министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, който посети Многопрофилната болница за активно лечение в града на 3 юни.