С решение на Общинския съвет – Перник беше освободен управителят на Общинското предприятие „Дезинфекция“ ЕООД.

С решение на Общинския съвет (ОбС) – Перник беше освободен управителят на Общинското предприятие „Дезинфекция“ ЕООД.

Този пост се заемаше от Инна Стоилова, която бе назначена през април – отново с решение на ОбС. На същото заседание за контрольор на предприятието бе избрана Людмила Кацарска. Тя ще заеме временно длъжността управител на „Дезинфекция“ ЕООД до обявяването на конкурс.

Председателят на Общинския съвет коментира, че е имало напрежение в колектива на предприятието. „Ако използвам футболен термин – треньорът се освобождава, идва нов и най-обикновено се стига до вдигане на отбора. Това, което правим, е да освободим настоящия управител и да назначим контрольора, който познава дружеството, за временно изпълняващ длъжността управител“, коментира за БТА Захариев.

Той допълни, че ще помоли кмета Станислав Владимиров с нарочно писмо вътрешният одит на Община Перник да извърши пълна финансова проверка на предприятието. Денислав Захариев уточни, че това е търговско дружество, което до май тази година, когато е застъпил досегашният управител, е било на печалба.

„Вече от действията на новия управител ще се види пътят, който ще извърви това дружество. То има сключени над 530 договора с частни клиенти. Ако новият управител успее да запази тези договори, да ги развие и да ги надгради – дружеството ще има своето бъдеще. Ако не успее, тогава, за съжаление, ще се стигне до ликвидацията му“, каза още Захариев.