Зони, определени за дърводобив в Австралия, са жизненоважен хабитат за коали, установи проучване

Гори, разположени в северната част на австралийския щат Нов Южен Уелс, определени за дърводобив, са жизненоважен хабитат за застрашените от изчезване коали, показа ново проучване, цитирано от агенция Синхуа.

Данните оспорват съществуващо схващане, че дърводобивните плантации нямат отношение към състоянието на природата.

Изследователи и природозащитни организации чрез комбиниран подход, включващ дронове, исторически карти и теренни проучвания, са проследили популациите на коали в гора Тъкърс Ноб в Нов Южен Уелс. В момента тя е със статут на плантация от евкалиптови дървета и е предвидена за дърводобив през 2025–2026 г.

„Тези гори не са просто плантации, те са дом на едно от най-емблематичните и най-силно застрашени животни в Австралия,“ каза Ролф Шлаглът, водещ автор в проучването от Университета на Кунисланд, Брисбейн, Австралия, и Изследователския клъстър по история и устойчивост на коалите. „Показахме, че в тези зони има запазени участъци от естествената гора и те активно се използват от коали,“ добави той.

„Тези гори не са просто плантации, те са дом на едно от най-емблематичните и най-силно застрашени животни в Австралия,“ каза Ролф Шлаглот, водещ автор в проучването от Университета на Кунисланд. Той е част и от Изследователския клъстър по история и устойчивост на коалите. „Показахме, че в тези зони има запазени участъци от естествената гора и те активно се използват от коали,“ добави експертът.

Констатациите на изследователите породиха призиви за прекласифициране на изследваната зона от плантация в хабитат за коали, отбелязва Синхуа.