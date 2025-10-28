Главен инспектор Димо Вълков е новият началник на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР в Стара Загора

Главен инспектор Димо Вълков е новият началник на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Главен инспектор Вълков работи в системата на Министерството на вътрешните работи от 1993 г., като в периода от 2003 г. до 2022 г. е работил по направление „Пътен контрол“, от 2019 г. до момента е бил на ръководна длъжност в системата на ОДМВР-Стара Загора. Той е награждаван многократно за постигнати високи професионални резултати. Завършил е Великотърновския уничерситет „Св. Св. Кирил и Методий“, магистър специалност „Финанси“.

От полицията допълват, че досегашният началник на сектор „Пътна полиция“ Димитър Димитров е преназначен на друга ръководна длъжност в системата на ОДМВР-Стара Загора.

През април главен инспектор Иван Господинов беше назначен за началник на Районното полицейско управление в Казанлък.