Лавров и Додик потвърдиха ангажимента си за укрепване на партньорството между Русия и босненската Република Сръбска

Руският външен министър Сергей Лавров и отстраненият от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик потвърдиха ангажимента си за укрепване на двустранното партньорство. Това се посочва в изявление на руското външно министерство след срещата им в кулоарите на третата Минска международна конференция за евразийска сигурност в столицата на Беларус, съобщи ТАСС.

"Изразена беше фундаментална подкрепа за Общото рамково споразумение за мир в Босна и Херцеговина от 1995 г. като безспорна основа за мир и сигурност в страната и Западните Балкани. Потвърден беше ангажиментът за укрепване на партньорските връзки между Русия и Република Сръбска“, заявиха от руското ведомство.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в страната (1992-1995 г.), тя е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

За телевизията на Република Сръбска – РТРС, Додик каза, че на срещата с Лавров е било договорено военната мисия на Европейския съюз „Алтея“ в Босна и Херцеговина да бъде продължена, което ще бъде подкрепено от Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН.

Той подчерта, че Република Сръбска остава на позицията, че няма да въвежда санкции срещу Русия зарази войната в Украйна, както и че ще се опита да предотврати опитите на Сараево да доставя оръжие на Киев.

Република Сръбска е без президент от 18 август, когато Съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия да прекрати мандата на Милорад Додик, след като той беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната. Присъдата на Додик е една година затвор и забрана да заема държавни длъжности за шест години. Той откупи годината затвор, тъй като законът го разрешава.

По-рано този месец парламентът на босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, за временен президент. Тя ще заема поста за един месец до провеждането на нови президентски избори в Република Сръбска на 23 ноември.