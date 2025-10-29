Нов обект с турски собственици беше запален в черногорския град Херцег Нови

Пожар в магазин за сувенири в стария град на Херцег Нови, Югозападна Черна гора, е избухнал около 2 ч. тази сутрин, съобщи регионалната телевизия Ен1. Собствениците на магазина са турски граждани, а причината за пожара все още не е установена. Златко Чирович – командир на Службата за защита и спасяване на община Херцег Нови съобщи пред „Виести“, че огънят е бил угасен 20 минути по-късно.

Инцидентът идва след поредица от подобни нападения над магазини и заведения, собственост на турски граждани, в Подгорица и Бар през последните два дни, след като жител на Подгорица беше ранен в неделя вечерта, припомня Ен1. В инцидента с раняването на мъжа, според полицейската дирекция, са участвали граждани на Турция и Азербайджан.

Други 45 турски граждани бяха задържани, а черногорски граждани, възмутени от нападението, излязоха на протести, припомня националната телевизия РТЦГ.

В отговор на ескалацията правителството на премиера Милойко Спаич прие решение за временно спиране на безвизовия режим за гражданите на Република Турция. Мярката има за цел преглед и подобряване на механизмите за контрол на движението и пребиваването на турски граждани в страната, съобщи Радио Свободна Европа. Според черногорските власти тя ще бъде временна и ще се преразгледа след консултации с Анкара.

Турското външно министерство реагира остро, заявявайки, че „са предприети всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на турските граждани“ и че турската страна поддържа постоянен контакт с черногорските институции.

Според данни на черногорската полиция в страната живеят около 13 400 турски граждани от общо близо 100 000 чужденци. Случаят се разглежда като сериозно изпитание за двустранните отношения между Подгорица и Анкара, особено в момент, когато Европейската комисия настоява Черна гора да хармонизира визовата си политика с тази на Европейския съюз, отбелязват медиите.