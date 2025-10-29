Слабото търсене понижава приходите и печалбата на БАСФ през третото тримесечие

Германската БАСФ (BASF) - най-голямата химическа компания в света - отчете спад на приходите и печалбата през третото тримесечие на 2025 г. в резултат на продължаващо слабо търсене в почти всички сектори и региони, съобщи дружеството, цитирано от ДПА.

"Поведението на клиентите при покупките остана предпазливо в почти всички сектори и региони", заяви председателят на Съвета на изпълнителните директори Маркус Камиет.

Приходите на групата са се свили с 3,2 на сто на годишна база до 15,23 млрд. евро. При изключване на продадения бизнес с покрития приходите намаляват с 3,3 на сто - до 14,33 млрд. евро.

Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е спаднала с 4,8 на сто до 1,54 млрд. евро, включително ефекта от продажбата на бизнеса. Без това подразделение понижението е 3,2 на сто до 1,43 млрд. евро.

След приключването на продажбата на звеното с покрития БАСФ ревизира годишната си цел за печалба. Компанията вече очаква коригирана EBITDA между 6,7 и 7,1 млрд. евро за 2025 г., докато предишната прогноза беше между 7,3 и 7,7 млрд. евро. За сравнение, през 2024 г. химическият гигант отчете малко под 7,9 млрд. евро печалба.

Наскоро БАСФ финализира продажбата на бразилския си бизнес с архитектурни покрития на американската "Шъруин-Уилямс" (Sherwin-Williams) за 1,15 млрд. щатски долара (близо 1 млрд. евро).

Компанията представи и купувач за основния си бизнес с покрития – американския инвестиционен фонд "Карлайл груп" (Carlyle Group). Сделката обхваща производството на покрития за серийни автомобили, продукти за пребоядисване и технологии за обработка на повърхности.

След продажбата БАСФ ще запази 40-процентен дял в подразделението, а ще получи 5,8 млрд. евро в брой преди облагане с данъци.