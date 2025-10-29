В Сливен започва резитба на корони на тротоарните дървета по три булеварда

В Сливен предстои поетапна резитба на корони на тротоарните дървета по булевардите „Ичеренско шосе“, „Стефан Стамболов“ и „Илинденско въстание“, съобщиха от общинския пресцентър.

Тя ще започне на 30 октомври и е свързана с дейностите на Общината за подобряване на уличното осветление в Сливен, които включват реконструкция на системата за външно изкуствено осветление на 11 булеварда в града.

На територията на Сливен голяма част от тротоарните дървета са видове от първа и втора величина, на възраст между 50 и 80 години. Короните им достигат височина до 25 метра и ширина над 10 метра. В голяма част от тях има стълбове и осветителни тела, които трябва да бъдат освободени.

Резитбите ще продължат и по други булеварди през целия период на покой за дървесните видове, който завършва през пролетта на 2026 година.

БТА припомня, че през септември в града бе извършена резитба с цел повдигане на короните, която включваше премахване само на ниско разположените клони, които затрудняват свободното преминаване на пешеходци и автомобили.

Около 56 000 дървета има на територията на Сливен по информация на общинския пресцентър.