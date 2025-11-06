Подробно търсене

СОФ Кънект започва етап "Предварителна квалификация" на търга за изграждането на Терминал 3 на летище "Васил Левски"

Женя Илчева
Снимка: Иван Лазаров/БТА, архив
София,  
06.11.2025 15:09
 (БТА)

СОФ Кънект обявява началото на етапа "Предварителна квалификация" (Pre-Qualification – PreQ) в тръжната процедура за "Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София“, съобщиха от пресцентъра на концесионера.

В съобщението се казва, че етапът започва днес, 6 ноември, а крайният срок за подаване на документи е до 19 декември 2025 г., като в рамките на този етап СОФ Кънект ще подбере и допусне до следващата фаза компании с доказан технически, финансов и организационен капацитет, както и с опит в изпълнението на големи инфраструктурни проекти в областта на летищата.

От пресцентъра допълват, че подробна информация за процедурата, включително срокове, изисквания и критерии за оценка, е налична в официалната документация за етап "Предварителна квалификация". Достъп до нея се предоставя след подписване на Споразумение за конфиденциалност, публикувано в секция в раздел Бизнес, секция Тръжни процедури на интернет страницата на СОФ Кънект (https://sofia-airport.eu). След подаване на подписаното споразумение и регистрация в Портала за тръжни процедури (https://procurement.sof-connect.com/), участниците ще получат достъп до цялата документация.

След приключване на предварителната квалификация одобрените кандидати ще бъдат поканени да подадат технически и ценови оферти.

БТА припомня, че СОФ Кънект обяви, че започва тръжната процедура през юни тази година, като обхватът на процедурата включва проектирането и изграждането на нов Терминал 3 с площ от 60 000 кв. м, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2 и да увеличи годишния капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона. Това включва нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка "Сигурност", офиси и обслужващи помещения за ползвателите на летището, пътнически ръкав, търговски зони. Предвидена е модернизацията на сградата на съществуващия Терминал 2 с площ от 72 000 кв. м. В дейностите е включено разширяване на търговските площи както в обществената, така и в зоната след проверка "Сигурност", преобразуване на съществуващите зони за обработка на пътници в офиси и спомагателни помещения за ползвателите на летището, ремонт и обновяване на съществуващите летищни системи.

Визуализации на бъдещия Терминал 3 с висока резолюция могат да бъдат изтеглени от следния линк: https://tinyurl.com/35j34h2h

/ВЙ/

