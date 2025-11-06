Подробно търсене

Осимен за Галатасарай в Шампионската лига: "Искаме да се изравним с елита"

Боян Денчев
Осимен за Галатасарай в Шампионската лига: "Искаме да се изравним с елита"
Осимен за Галатасарай в Шампионската лига: "Искаме да се изравним с елита"
снимка: АР, Patrick Post
Истанбул,  
06.11.2025 15:03
 (БТА)

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен коментира победата с 3:0 над Аякс в четвъртия кръг от основната фаза в Шампионската лига.

„Имаме цел. Знаем какво искаме и знаем нивото на игра, необходимо в Шампионската лига. Искаме да се изравним с елита. Няма да е лесно, но ще напредваме стъпка по стъпка. Имаме индивидуални качества, които могат да бъдат от полза за отбора“, цитира пресслужбата на клуба думите на 26-годишния нигериец.

Осимен отбеляза и трите гола за отбора си в мача срещу Аякс.

Галатасарай е пети в общото класиране на Шампионската лига с девет точки от четири мача.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:17 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация