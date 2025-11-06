Лекция "Бъдещето на журналистиката“ организира клуб „Медии“ в Младежкия център в Монтана

Открита лекция "Бъдещето на журналистиката“ организира клуб „Медии“ на 9 ноември в Младежки център – Монтана, съобщиха от младежката организация.

Гост лектор ще бъде Ива Е. Иванова, която е бивш член на клуб „Медии“, настоящ докторант и изследовател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя има опит в БНР, БНТ, Университетско радио „Алма Матер“ и сайта „Аз чета“.

В рамките на събитието ще се обърне внимание на това как се променят медиите и журналистическата професия под влиянието на изкуствения интелект, социалните мрежи, дезинформацията и фалшивите новини, медийните навици на новите поколения, алгоритмите и персонализацията, както и на виртуалната и допълнената реалност, посочват организаторите.

Клуб „Медии“ е неформална група за обучение по журналистика за ученици към Младежки дом – Монтана, която съществува от 24 години. Основната и цел е създаване на медийна грамотност, критично мислене и креативност. Някои от децата, които са били участници в клуб „Медии“, избират журналистическо образование и се развиват в професията в различни медии, посочи за БТА обучителят на клуба Нели Василева.