С проект на стойност 64 млн. лева се очаква да бъде подобрено водоснабдяването на близо 60 хил. души в Габрово и Севлиево

С проект на стойност 64 млн. лева ще бъде подобрено водоснабдяването на близо 60 хил. души в Габрово и Севлиево, бе посочено по време на откриващо събитие, организирано от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Габрово.

На представянето на проекта присъстваха Мария Башева-Венкова, областен управител и председател ВиК асоциацията, д-р Иван Иванов, кмет на Община Севлиево, Мария Йозова, заместник-кмет на Община Габрово, експерти от Областната администрация и Община Габрово, представители на фирми, с които има сключени договори по проекта.

Бенефициент на проекта е „ВиК“ ООД – Габрово, а мястото на изпълнение ще бъде в Габрово и Севлиево. Целта е да се постигне съответствие с националното и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, повишаване на ефективността на системите и съоръженията, както и устойчиво използване на водните ресурси.

„Това е една мащабна инвестиция за цялата област, инвестиция и за качеството на живот. С бюджет над 64 милиона лева, ще се осигуряват по-качествени ВиК услуги на жителите в Габрово и Севлиево. Надявам се ползите за обществото да станат видими скоро“, каза по време на събитието Мария Башева-Венкова, областен управител на Габрово.

От „ВиК“ ООД Габрово посочиха, че предвидените дейности по проекта са реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи и вътрешна водопроводна и канализационна мрежа, модернизация на пречиствателните станции за отпадни води в Габрово и Севлиево, както и реконструкция на Пречиствателна станция за питейни води – Стоките.

„Проблемите с осигуряването на питейна вода в община Севлиево са дългогодишни и този проект в голяма степен ще допринесе за подобряване на цялостната система за водоподаването в Севлиево. Проектът е част от съвместна и дългогодишна работа“, каза д-р Иван Иванов, кмет на Община Севлиево.

Проектът е с период на изпълнение януари 2025 година до януари 2029 г., бюджетът е 32 771 863,97 евро, от които съфинансиране от Европейския съюз – 29 137 464, 26 евро и собствен принос на ВиК в Габрово от 3 634 399,71 евро.

„Мога твърдо, ясно и категорично да заявя, че Община Габрово и ВиК-Габрово са дългогодишни партньори. Немалко сме направили в сектора и мисля, че резултатите са наяве както в града, така и в селата. Точно преди 10 години завършихме най-големия воден проект за Габрово, където бе подновена 120 километра мрежа, бяха изградени две помпени станции и две пречиствателни станции също бяха обновени. Всички хора си спомнят какво беше по времето на проекта, но мисля, че резултатите са отлични, ние сега берем плодовете на този успешен проект“, Мария Йозова, заместник-кмет на Габрово.

По думите ѝ администрацията ще продължи да работи за обновяване на мрежата. При всеки ремонт на междублоково пространство или улица се извършва консултация с ВиК-Габрово и специалистите подменят мрежата на мястото. Така според Йозова се постига двоен успешен резултат – за надземната инфраструктура и за водоснабдяването и канализацията.

По думите на инж. Владимир Василев, управител на „ВиК“ ООД в Габрово, ще бъде отработен ред, по който да се предоставя редовно информация по дейностите на проекта, етапите на изпълнение и сроковете. На сайта на дружеството има банер, от който гражданите и медиите ще могат да се информират и къде ще бъде спирано захранването с вода.

На въпрос дали ще се спре замътването на водата в Севлиево след проекта инж. Василев отговори, че Пречиствателна станция за питейни води „Стоките“ е построена преди повече от 40 години. По думите му това е един от проблемите, който трябва да бъде решен, а тази част от проекта е на етап инженеринг. Според инж. Василев, работата на терен ще започне в края на 2026 година заради предстоящото сключване на четвърти договор.

Чрез проекта ще бъде реконструиран довеждащ водопровод от язовир „Христо Смирненски“ до Пречиствателна станция за питейни води „Киселчова могила“, ще бъдат реконструирани вътрешни водопроводни мрежи, ще бъде изградена нова помпена станция за кварталите на Габрово „Лисец“, „Хаджи Цонев мост“, „Дядо Дянко“ и „Радецки“. С реконструкциите в Севлиево ще бъдат намелени загубите на питейна вода с пет на сто и ще се работи за по-успешно изчистване на замътването от повърхностните водоизточници, допълниха от „ВиК“ ООД в Габрово.