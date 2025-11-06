Подробно търсене

Папа Лъв XIV за пръв път прие на аудиенция палестинския президент Махмуд Абас

Алексей Маргоевски
Палестинският президент Махмуд Абас. Снимка: Jade Gao/Photo via AP
Ватикана,  
06.11.2025 15:08
 (БТА)
Папа Лъв XIV прие на аудиенция днес за пръв път палестинския президент Махмуд Абас, в контекста на все още много нестабилната хуманитарна ситуация в ивицата Газа, близо месец след влизането в сила на прекратяването на огъня, предаде Франс прес.

"По време на тази сърдечна среща беше призната спешната необходимост да се окаже помощ на цивилното население в Газа и да се сложи край на конфликта чрез търсене на решение за две държави", се посочва в изявление на Светия престол.

Посещението идва близо месец след сключването на споразумение за спиране на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас", след две години опустошителна война, започнала с атаката на 7 октомври 2023 г.

ООН продължава да призовава Израел да отвори граничните пунктове към анклава, чиито жители изпитват остра нужда от вода и храна.

Абас е президент на Палестинската автономия, която упражнява ограничен контрол над окупирания Западен бряг. Неговото политическо движение - ФАТАХ, е съперник на групировката "Хамас", която контролира ивицата Газа от 2007 г. Това разцепление доведе до трайно политическо разделение между двете палестински територии.

Това е първата среща между папата и Махмуд Абас от избора на понтифика американец през май. През юли двамата разговаряха по телефона.

Малко след пристигането си вчера в италианската столица, Абас посети базиликата "Санта Мария Маджоре", за да се поклони пред гроба на починалия през април папа Франциск и да положи цветя.

"Дойдох да го видя, защото не мога да забравя това, което той направи за палестинския народ", заяви палестинският президент пред журналистите.

През последните месеци от своя понтификат папата аржентинец засили изказванията си срещу израелската офанзива, което предизвика дипломатическо напрежение с израелското посолство.

Досега неговият приемник е заемал по-умерени позиции: той изрази солидарност с "изстрадалата земя" на Газа и осъди принудителното изселване на палестинци, като същевременно увери, че Светият престол не може да се произнесе по въпроса за това дали се извършва "геноцид" в анклава.

Махмуд Абас посети Ватикана няколко пъти по време на понтификата на папа Франциск, като последната му визита беше през декември 2024 г.

През 2014 г. той засади маслиново дърво в градините на Ватикана заедно с израелския си колега Шимон Перес и папа Франциск като символ на мира.

Ватиканът признава през 2015 г. държавата Палестина и подкрепя решението за две държави. Утре Абас ще се срещне с италианската министър-председателка Джорджа Мелони, посочва АФП.

/ЛМ/

