Подробно търсене

АНСА: Папа Лъв XIV призова цивилните в Газа да бъдат защитени и да не се извършва принудително разселване

Пламен Йотински
АНСА: Папа Лъв XIV призова цивилните в Газа да бъдат защитени и да не се извършва принудително разселване
АНСА: Папа Лъв XIV призова цивилните в Газа да бъдат защитени и да не се извършва принудително разселване
Папа Лъв XIV. Снимка: AP/Gregorio Borgia
Ватикана,  
27.08.2025 14:06
 (БТА)

Папа Лъв XIV заяви днес, че цивилните в ивицата Газа трябва за бъдат защитени и не трябва да се извършва принудително разселване на палестинци от анклава, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Призовавам за освобождаване на всички заложници, за постигане на трайно примирие, за улесняване на достъпа на хуманитарна помощ и за пълно спазване на хуманитарното право - особено задължението за защита на цивилните и забраната за колективно наказание и принудително изселване на населението", заяви папата в нов призив, посветен на Светите земи, по време на седмичната си аудиенция.

"Споделям съвместното изявление на патриарсите на Йерусалим, които вчера призоваха за прекратяване на тази спирала от насилие и война и за даване на приоритет на общото благо на всички хора", допълни той.

Латинският патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала и православният патриарх Теофил III обявиха в общо изявление, че няма да напуснат Газа въпреки решението на Израел да окупира ивицата.

"Свещениците и монахините са решили да останат и да продължат да се грижат за всички в църковните комплекси", заявиха те. "Да напуснем Газа и да се опитаме да избягаме на юг би било смъртна присъда", добавиха двамата, като повториха, че "не може да има бъдеще, основано на затваряне, изселване на палестинци или отмъщение. "Няма причина, която да оправдава умишленото и насилствено масово разселване на мирни граждани", подчертаха те.

"От началото на войната", заявиха Пицабала и Теофил III в изявлението си, православният комплекс "Сан Порфирио" и комплексът "Светото семейство" са предоставили подслон на стотици цивилни граждани. "Сред тях има възрастни хора, жени и деца. В продължение на много години сме приютявали хора с увреждания в латинския комплекс, поверени на грижите на мисионерките от "Сестри на милосърдието".

"Както и другите жители на град Газа, бежанците, които живеят в комплекса, ще трябва да вземат съзнателно решение какво да правят. Много от тези, които са потърсили убежище зад стените на комплекса, са отслабнали и недохранени поради трудностите през последните месеци. Напускането на град Газа и опитът да избягат на юг би било смъртна присъда", заявиха те, обяснявайки, че по тази причина духовенството и монахините са решили да останат.

"Не знаем точно какво ще се случи на място - не само за нашата общност, но и за цялото население", отбелязаха двамата патриарси.

"Приемаме това, което папа Лъв XIV заяви преди няколко дни: " Всички народи, дори най-малките и най-слабите, трябва да бъдат уважавани от могъщите в тяхната идентичност и права, особено правото да живеят на собствената си земя; и никой не може да ги принуди да отидат в изгнание."

"Това не е правилният път", настояха те. "Няма причина, която да оправдава умишленото и насилствено масово разселване на мирни граждани. Време е да се сложи край на тази спирала на насилие, да се сложи край на войната и да се даде приоритет на общото благо на хората."

"С не по-малка спешност призоваваме международната общност да предприеме действия за прекратяване на тази безсмислена и разрушителна война и за връщането на изчезналите лица и израелските заложници", завършиха изявлението си патриарсите.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ДИ/

Свързани новини

22.07.2025 21:24

ТПС: Посланикът на САЩ в Израел се отказва от твърдението си за „тероризъм“, след като израелската полиция опроверга обвиненията в палеж на църква

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби публикува в социалната мрежа „Екс“ разяснение, след като израелската полиция заяви, че твърденията, че евреи са подпалили църковен комплекс от византийската епоха в палестинското село Тайбе, са неверни, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
22.07.2025 17:47

Мълчанието за страданията в Газа е равносилно на одобрение, заяви православният патриарх на Йерусалим Теофил III

Мълчанието относно страданието в Газа е равносилно на одобрение, заяви православният патриарх на Йерусалим Теофил III, след като той и латинският патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала, направиха рядко по рода си посещение в Газа в
22.07.2025 15:17

Хуманитарната ситуация в Газа е "морално недопустима", заяви латинският патриарх на Йерусалим

Латинският патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала, заяви днес при завръщането си от Газа, че хуманитарната ситуация там е "морално недопустима", предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:22 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация