Подробно търсене

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
В ученическият автобус, в който е починал шофьорът, е нямало пътници. Снимка: Общинска администрация - Неделино
Неделино,  
06.11.2025 15:10
 (БТА)

Шофьор от Неделино почина от масивен инфаркт на пътя в ученически автобус, каза за БТА кметът на общината Боян Кехайов. Нещастният инцидент с 66-годишния мъж от село Върлино е станал днес към 10:40 часа в Златоград на бул. "България". В автобуса е нямало пътници.  

Шофьорът преминал преглед на автобуса в Златоград и малко след това, докато шофирал, му прилошало. Успял да спре автобуса и да го изгаси. Открит е от полицаи. Пристигналият екип на "Спешна помощ" само констатирал смъртта.

"Бил е с крак на спирачката, успял е да направи всичко възможно, за да не стане по-голяма трагедия“, допълни Кехайов. Той посочи, че починалият е дългогодишен служител на общината.  Жителите на село Върлино споделили с него, че смъртта на шофьора е голяма загуба за всички. Починалият превозвал децата на училище в Неделино и купувал на хората лекарства и хранителни продукти.

Тялото на мъжа е транспортирано в родното му село с траурния автомобил на Община Неделино. Кметът Боян Кехайов изказва съболезнования на близките.

 

 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:16 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация