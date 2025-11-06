Надявам се риториката в Република Северна Македония да бъде намалена, каза българският евродепутат Андрей Ковачев

Надявам се риториката в Република Северна Македония да бъде намалена, да преодолеем омразата и насажданите фалшификации от тоталитарните режими, било то в Титова Югославия или в Комунистическа България, след като премиерът на Северна Македония Християн Мицоски спечели толкова убедително изборите. Това каза пред журналисти в Брюксел българският евродепутат Андрей Ковачев от Европейската народна партия (Християндемократи), член на Бюрото на Европейския парламент (ЕП).

Той добави, че ще продължи да настоява за преговорната рамка, в която се упоменава изрично българската общност и постигане на сериозни резултати по отношение двустранния договор между България и Република Северна Македония.

„Това не е допълнително условие. Това е нещо, което Република Северна Македония е приела като основа за преговорите за членство в Европейския съюз. В договора от 2017 година има неща, които са пределно ясни. Да няма говор на омраза. Това са даже не европейски, а общочовешки ценности. Да не е опасно, ако казваш, че си българин. Да нямаш кариерно развитие. Децата ти да бъдат обиждани в училище, да ти развалят бизнеса“, каза още Ковачев.

Той даде пример, че между Гърция и България, въпреки противоречия в миналото, сега не се насаждат подобни отношения както в Република Северна Македония спрямо България.

В тази връзка Ковачев добави, че има законопроект за българското гражданство, който да регламентира по-добре и ясно съответните процедури с необходимите проверки и публичност.

Той изрази задоволство и от подписаното днес Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

„Тъжно е, че толкова десетилетия не беше направено нищо. Нямаме железопътна връзка между Скопие и София и в по-големия контекст между Адриатическо и Черно море. Това е изключително стратегически важно и по отношение на новите реалности в света и по-бързото придвижване на отбранителна техника“, каза още Ковачев.

В тази връзка той коментира обсъжданата напоследък многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, като отчете, че средства по кохезионната политика могат да се третират и като средства за отбрана. Ковачев призова да не се действа толкова централизирано при определянето на многогодишната финансова рамка и разпределянето на средствата, а да се използват и капацитетите на местните и националните власти.