Борбата с дезинформацията ще покаже докъде една демокрация има право да развие имунна система, каза евродепутатът Андрей Ковачев

Борбата с дезинформацията ще покаже докъде една демокрация има право да развие имунна система срещу тези, които искат с квазидемократични средства – свобода на изразяване на мнение, да премахнат демокрацията, ако дойдат на власт. Границата какво има право да направи една демокрация е изключително тънка, каза пред журналисти в Брюксел българският евродепутат Андрей Ковачев от Европейската народна партия (Християндемократи), член на Бюрото на Европейския парламент (ЕП).

Той коментира това с оглед на Специалната комисия, в която е член, и работи по посока на европейския щит за демокрацията, включително подкрепа за медиите, борба с дезинформацията, очаквания на ЕП за предстоящото предложение на Европейската комисия (ЕК) за създаване на Европейски щит за демокрация.

Ковачев отчете, че собствениците на социални медии отказват да разкрият алгоритмите, чрез които определено съдържание достига до стотици хиляди в рамките на часове и впоследствие до повече от 50 млн. потребители в Европа за сметка на друго, сметнато за скучно.

По думите му Молдова и Румъния са пример за влияние в изборните процеси и опити за това дори чрез социални мрежи. Дали това е свободно изразяване на мнение или ферми за ботове се опитват да експлодират чувствително за хората съдържание, което опитва да променя обществените нагласи, отбеляза още Ковачев.

Той добави, че изкуственият интелект може да допринесе много за доброто на човечеството, в медицина и в други сфери, но в недобронамерени ръце може да служи в обратната посока.

„Чакаме и предложение от Европейската комисия. Ще надградим и пазарния акт и този за цифровите услуги за подкрепа на обективна журналистика с проверка на данните. Трябва да се работи националния ниво, трябва да работят и разузнавателните служби на страните членки, да си обменят информация. Ние за това многократно сме искали да има Европейска разузнавателна служба, където да се обменя информация какво се случва на т. нар. медиен пазар, в който всеки от нас е медия вече, и къде виждаме избухване на такива фабрики за тролове или ферми за ботове, в които работят, десетки или хиляди празни профили. Видите ли профил с цветя, икони, с пейзаж и т. н., смятайте на 99% че е бот, който е направен специално за тези случаи, да бъде част от тази мрежа за дезинформация“, каза още Ковачев.