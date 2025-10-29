България е продала родни футболни таланти за 38 милиона евро и е на 42-ро място в света, Франция има продажби за близо 4 милиарда

България е на 42-ро място в класацията на CIES Футболната обсерватория в седмичния бюлетин, който подрежда страните, които са получили най-много приходи в последните 10 години при продажбата на футболисти. В подреждането са взети предвид играчи, които са изградени в дадената страна и в няколко възрастови категории - под 20 години, между 21 и 23, между 24 и 26 и над 27 години.

В последните десетина години България е продала футболисти общо за 38 милиона евро, което отрежда на страната ни 42-ро място в Топ 50. Страната е веднага след Унгария и малко пред Алжир, като логично 41,6% от продадените играчи са под 20 години, 31,3% са играчи на възраст 21-23, 23,7% са играчи между 24 и 26, а само 3,4% са над 27.

В класацията далеч напред е Франция, продала футболисти за близо 4 милиарда - 3 976 000 000 евро. Втора е Бразилия с изтъргувани играчи за 2 604 милиона, а на подиума е още Испания с 2 242 милиона евро.

В престижния Топ 10 влизат още Португалия (1 987 милиона), Нидерландия (1 633), Англия (1 601), Аржентина (1 555), Германия (1 483), Италия (1 044) и Белгия (847 милиона).

Далеч пред България са повечето европейски страни, сред които Хърватия (484 милиона), Украйна (339), Сърбия (305), Чехия (263), Полша (244), Турция (229), Гърция (225), Румъния (139). След страната в класирането са само Грузия и Уелс.