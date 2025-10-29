Студенти от Нови Пазар извървяха повече от 300 км пеша в навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад

Студенти от блокадата на университета в Нови Пазар (Югозападна Сърбия), които от 16 октомври вървят пеша към Нови Сад (Северна Сърбия) за възпоменателното събитие за 16-те загинали при инцидент на жп гарата преди почти година, изминаха повече от 300 км и пристигнаха късно снощи в Белград.

Протестното шествие на студентите, които са от бошняшки произход, бе посрещнато при търговския център "Ада мол" с фойерверки, факли и музика.

После студентите се отправиха към сградата на Ректората на Белградския университет, където преминаха по червен килим, а белградските им колеги им връчиха медали.

Студентите от Ниш също се събраха снощи на протест, издигайки транспарант "Ръцете ви са кървави", съобщи в. "Южни вести" . Студентите обявиха, че не са се отказали и не са се уморили от протестните си действия и призоваха гражданите да дойдат в Нови Сад на 1 ноември, когато ще се проведе възпоменателно събитие по повод една година от срутването на козирката на жп гарата, причинило смъртта на 16 души.

След трагедията в Нови Сад в страната започнаха протести с искане виновните да понесат наказателна и политическа отговорност.

Студентите блокираха над 60 факултета и оглавиха мирни антиправителствени протести, които се превърнаха в масови.

През май протестиращите издигнаха искане за предсрочни избори, а през лятото протестите прераснаха в прояви на гражданско неподчинение и сблъсъци между силите на реда и граждани, които обвиняват полицията в бруталност и непропорционална употреба на сила.