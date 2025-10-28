Вратарят на Интер Хосеп Мартинес уби пенсионер в инвалидна количка при пътен инцидент

Резервният вратар на Интер Милано Хосеп Мартинес е участвал в пътен инцидент, при който е загинал 81-годишен мъж, съобщиха медиите в Италия.

Възрастният мъж е бил на шосето в електрическа инвалидна количка. Според информациите в местната преса той е получил проблем, който му е попречил да се отдръпне от пътя и е бил прегазен от автомобила на Мартинес.

Въпреки бързата намеса на медицински лица, пенсионерът е загинал.

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на Интер "Апиано Джентиле" малко след 9:30 часа тази сутрин. Мартинес се е отървал без физически травми от инцидента, но според очевидци е бил в шок след него. Той е опитал да окаже помощ на пострадалия, но без резултат.

Хосеп Мартинес, който има един мач за националния отбор на Испания, е част от тима на Интер от миналата година. В кариерата си юношата на Барселона е играл още за Лас Палмас, РБ Лайпциг и Дженоа.