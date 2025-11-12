Ръководството на БАСКОМ представи пред софтуерни и иновативни компании възможностите за бранша в сферата на отбраната

Ръководството на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) запозна представители на софтуерни и иновативни компании с възможностите, които се разкриват пред бранша в областта на отбраната и въоръжението. Това стана на специално организиран от асоциацията неформален форум за отбраната във формат business tree, провел се в столичния "Гранд Хотел Милениум".

Събитието се организира с цел да насърчи задълбочаването на взаимодействието и сътрудничеството между българския софтуерен и отбранителен сектор, на фона на малко извървения път в тази посока, липсата на достатъчна информираност и обмяна на опит за постигането на синергия между двата отрасъла, посочи при откриването му Крум Хаджигеоргиев, председател на Управителния съвет (УС) на БАСКОМ.

Участниците на форума бяха запознати от Димитър Димитров, член на УС на БАСКОМ, с амбициите и инициативите на ЕС в областта на отбраната, с които Общността се стреми да изгради собствен отбранителен потенциал до 2030 година и официалните заявки на България, с необходимостта от разпознаване на сферите на специализация, в които българските софтуерни компании могат да бъдат активни участници в процеса на възобновяването на отбранителната индустрия и практични съвети към тях как успешно да излязат на този специфичен пазар, за което е нужно наличието на интелектуална собственост и разработка.

Според Димитър Димитров в момента започва "едно пазаруване за неща, за които нашата военна индустрия си е мечтала през последните 30 години и за това пазаруване има немалко пари".

"Ако правилно си изиграем картите, може би около 30 процента от SAFE (финансов инструмент на ЕС за предоставяне на заеми за държавите членки за ускоряване укрепването на отбранителния им потенциал в общ размер на 150 млрд. евро, бел. авт.) трябва да бъде в индустриално партньорство, иначе казано в офсет програма. От 3,3 млрд. евро, 30 процента е 500 млн.- 1 млрд. евро, които би трябвало да се върнат в икономиката на страната. Ако си изиграем правилно картите, ще върнем между 500 и 1 млрд. евро обратно в България през следващите от 3 до 4 години. Това е шанс и за нашите компании да станем част от възобновяването на отбранителната индустрия", обясни Димитров.

Засягайки темата за наличието на финансов ресурс, той изтъкна и факта за отпадането на съществувалите доскоро ограничения пред фондовете за рисков капитал и банките за финансиране на проекти в отбранителната сфера.

Марина Шидеров, член на УС на БАСКОМ, запозна от своя страна присъстващите с темата за производство на изделия и технологии с двойна употреба. Тя посочи и някои възможности, които са налице в редица области: енергетика и енергийни системи; здравеопазване и здравословно състояние на човек; сигурност и системи за разузнаване и наблюдение; безпилотни системи и роботика; системи на комуникация и координация; системи с изкуствен интелект за подкрепа на процеса на вземане на решения и за прогнозиране; космос и сателити; симулация и обучение; кибер защита и сигурна инфраструктура.

По думите ѝ в България има две полярни звезди, имайки предвид компаниите "ЕндуроСат" (EnduroSat) и "Дронамикс" (Dronamics), но страната се нуждае от съзвездие.

Според Доброслав Димитров, член на Консултативния съвет на БАСКОМ, Европа ще осъзнае необходимостта от локализиране на отбранителното производство и ако България изпревари останалите, може да се позиционира в самия ЕС много по-добре от другите държави членки.

Наред със заявката за поредица от следващи срещи с фокус върху отбраната от БАСКОМ възнамеряват да установят контакт с правителството, така че да заявят своята готовност за участие в отбранителни проекти.

На срещата бяха изнесени и данни от непредставително проучване сред членове на БАСКОМ, съгласно което компании заявяват опит в осем технологични сфери - командване и контрол; безпилотни средства; киберсигурност; наблюдение на земята; анализ на данни; сензори; симулатори и цифрови двойници и вградени микорокомпютърни системи за вземане на решения в реално време.

На форума беше изтъкнат и фактът, че България е водещата европейска страна, в която делът на отбранителната индустрия в БВП е най-голям, следвана от Франция и Испания.