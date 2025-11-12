Губернаторът на Калифорния заяви, че правителството на Тръмп подхожда "глупаво" към зелената енергия

Подробно търсене

Николай Велев
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм говори пред репортер на АП в кулоарите на форума КОП30 в Белем, 11 ноември 2025 г. Снимка: АП/Joshua A. Bickel
Белем,  
12.11.2025 02:41
 (БТА)
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, който се включи в Конференцията на ООН по изменение на климата в Бразилия - КОП30, заяви, че управляваният от него щат ще продължи да поставя зелените технологии на челна позиция и разкритикува решението на президента Доналд Тръмп да промени курса на федералното правителство в тази сфера, предаде Ройтерс.

Нюсъм, който говори на събитие с участието на германския заместник-министър по климатичните въпроси и официални представители на други държави, изрази съжаление за атаките на правителството на Тръмп срещу бързо развиващата се икономика, базирана на зелена енергия, отстъпвайки този пазар на Китай. По думите на Нюсъм "Китай наводнява сектора", който предстои да се превърне в голяма глобална индустрия.

"САЩ може да действат толкова глупаво, колкото си искат, но това не важи и за щата Калифорния. Ние ще се наложим, ще се впуснем в борбата и ще се състезаваме в тази сфера", добави губернаторът демократ.

Въпреки че Калифорния е само един от 50-те американски щата, нейната икономика е четвъртата по големина в света, което я прави ключов фактор за влияние върху пазарите и енергийната политика.

Нюсъм се срещна с представители на редица правителства в кулоарите на КОП30. Той заяви, че партньорството на Калифорния по този въпрос е сигурно. "Но ние не можем да го направим без всички вас… Ето защо ние идваме с отворена длан, а не със свит юмрук", заяви губернаторът на Калифорния.

В понеделник Нюсъм заяви пред инвеститори в бразилския финансов център Сао Пауло, че е шокиращо, че САЩ не заемат лидерска позиция в областта на зелената енергия. Нюсъм изтъкна, че Калифорния разработва и прилага зелени технологии и отбеляза, че в щата има седем пъти повече работни места в сектора на възобновяемата енергия, отколкото в сектора на изкопаемите горива. Освен това губернаторът припомни, че гигантът в производството на електромобили – "Тесла" (Tesla), е основан в Калифорния. Нюсъм добави, че Тръмп погрешно е отхвърлил проблема с климатичните промени като "измама" и се е опитал по агресивен начин да насърчи използването на изкопаеми горива по целия свят.

САЩ тази година демонстрираха пренебрежение към Конференция на ООН по изменение на климата. Някои дипломати дори се опасяваха, че американското правителство може да се опита да провали срещата.

Нюсъм миналия месец заяви, че обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г. 

Тръмп "е най-непопулярният президент в историята на САЩ. Ето защо се опитва да манипулира изборите", заяви днес Нюсъм пред репортери. "Тръмп е временен. Той е безразсъден. Той е хаотичен", добави губернаторът на Калифорния. "Хората трябва да се изправят. Трябва да се надигнете срещу този тиранин", призова Нюсъм.

/ВТ/

