Правителството образува ново дружество с държавно участие в капитала за изграждането на завода за барут и боеприпаси

Министерският съвет прие разпореждане за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала - „Иганово“ ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба.

На днешното заседание правителството е приело и решение за даване на съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху недвижими имоти, собственост на ВМЗ-Сопот, както и Постановление за вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. във връзка с учредяване на дружеството.

С приетите актове се създава цялостна правна и финансова рамка за учредяването на новото дружество с държавно участие в капитала - „Иганово“ ЕАД, което ще има за задача да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на енергетични материали и заряди и завод за производство на 155-милиметрови боеприпаси, уточняват от пресслужбата.

От Министерски съвет посочват също, че целта на учредяването на новото дружество е чрез реализиране на предвидената концепция да се намали зависимостта от външни доставчици за критични елементи от отбранителната логистика, да се повиши готовността за осигуряване на националните нужди в кризи, да се стимулира местната индустрия, както и да се открият нови възможност за партньорства с европейски производители.

Очаква се осигуряване на възможност за централизирано управление на инвестиционния процес, ефективно използване на наличните ресурси и прилагане на най-високи стандарти за безопасност, технологична надеждност и контрол на крайното предназначение на продукцията.

Чрез прилагането на вътрешнокомпенсирани промени не се увеличава общият размер на разходите по бюджета на министерството, а се постига пренасочване на ресурси от по-малко приоритетни дейности към стратегическа инициатива от национално и европейско значение. По този начин се осигурява финансова гъвкавост и ефективност при управлението на публичните средства, без допълнителна фискална тежест върху държавния бюджет, разясняват от кабинета.

Предвижда се дружеството да бъде създадено с първоначален капитал в размер на 50 000 лева, изцяло внесен от държавата, чрез министъра на икономиката и индустрията.

Предоставените по постановлението средства ще позволят реално учредяване на дружеството, регистрацията му по реда на Търговския закон и извършване на първоначалните организационни, правни и подготвителни дейности, свързани със започването на проекта.

БТА припомня, че българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси. На церемония в Министерския съвет, провела се във вторник (28 октомври), под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. Лидерът на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов също присъства на подписването. Присъства също посланикът на Германия в България Ирене Планк.