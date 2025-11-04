Кристиано Роналдо не очаква чудеса от Манчестър Юнайтед и Рубен Аморим

Кристиано Роналдо не очаква чудеса от мениджъра Руен Аморим и водения от него отбор на Манчестър Юнайтед. Бившият футболист на "червените дяволи" не вярва, че неговият сънародник може да промени нещо при 20-кратните шампиони на Англия, които се представят колебливо през последните сезони.

"Той прави всичко, което може. Какво друго може да направи? Чудеса не се случват. В Португалия винаги казваме, че чудеса се случват само и единствено във Фатима. И Аморим няма да направи чудо. Юнайтед разполага с доста добри играчи, но някои от тях нямат представа какво означава да носиш екипа на този отбор", каза нападателят на Ал Насър в интервю, цитирано от вестник Дейли Мейл във вторник.

След 10 мача Манчестър Юнайтед е на осмо място в класирането във Висшата лига с актив от 17 точки.

Роналдо изкара два периода в Юнайтед, от 2003 до 2009 година, както и през 2021 и 2022 година.