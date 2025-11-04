ПТИ: Четирима са загинали при сблъсък на пътнически влак с товарен влак в Индия

Най-малко четирима души са загинали, а много други са били ранени, след като пътнически влак се сблъска с товарен влак близо до гара Биласпур в индийския щат Чхатисгарх, съобщиха днес железопътните власти, цитирани от новинарската агенция на Индия (ПТИ).

Инцидентът е станал около 16:00 часа местно време, когато пътническият влак се движел от град Гевра, в съседния окръг Корба, към Биласпур. При движение между гарите Гатора и Биласпур композицията се е врязала в задната част на товарен влак, уточниха представители на железниците.

„До момента са потвърдени четири жертви. Двама души са все още в смачканите вагони и се полагат усилия те да бъдат извадени“, заяви пред репортери областният управител на Биласпур Санджай Агравал.

Ранените пътници са били откарани в болница „Аполо“ и в Института по медицински науки на Чхатисгарх в Биласпур. Състоянието на един от тях е критично, посочи още Агравал, но не уточни точния брой на пострадалите.

Железопътните власти съобщиха, че всички налични ресурси са мобилизирани на мястото на инцидента и се предприемат необходимите мерки за оказване на медицинска помощ.

В официално изявление железопътната администрация обяви, че близките на загиналите ще получат обезщетение от 1 милион рупии (около 10 000 евро), тежко ранените – по 500 000 рупии, а пътниците с леки наранявания – по 100 000 рупии.

Ще бъде проведено подробно разследване под ръководството на Комисаря по железопътна безопасност, за да се установят причините за катастрофата и да се предложат мерки за предотвратяване на подобни инциденти.