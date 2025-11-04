Подробно търсене

Интервенция, свързана с устойчивото управление на почвите, ще бъде приложена за първи път у нас в рамките на Кампания 2026

Ивона Величкова
Снимка: Мехмед Азиз/БТА, архив
София,  
04.11.2025 16:52
Интервенцията "Насърчаване на практики за консервационни обработки за устойчиво управление на почвите", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., ще бъде приложена за първи път в България в рамките на Кампания 2026. Определеният бюджет е с общ размер 65 млн. евро. Предвидена е възможност за прилагане на критерии за оценка и подбор на заявления за подпомагане, ако подадените заявления надвишават бюджета на интервенцията, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Интервенцията има за цел да насърчи земеделските стопани да прилагат устойчиви методи на почвообработка, които намаляват ерозията, повишават плодородието и подпомагат опазването на почвените ресурси. Заявленията за подпомагане по нея, аналогично на другите агроекологични интервенции, ще се подават в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните като част от единното заявление. 

Наредбата урежда реда и начина на предоставяне на финансовата помощ, както и условията и изискванията към кандидатите и площите при спазване на доброволните многогодишни ангажименти. 

Интервенцията дава възможност за насърчаване на дейности, които имат потенциал да постигнат баланс при употреба на азотосъдържащи торове при осъществяването на селскостопанска дейност - например спазване на общи и специфични правила при ротация на културите в стопанството и на площите на земеделските парцели, както и прилагане на балансирано торене въз основа на почвени проби и анализ на почвата. Пробовземането за всеки земеделски парцел, както и анализът на почвата следва да включва поне информация за киселинност - азот, фосфор и калий, и да бъде извършен от лаборатории, вписани в публичния регистър на акредитираните ООС на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация". Почвените проби трябва да бъдат взети преди засяване на едногодишната земеделска култура, но не по-рано от 1 август на текущата година и не по-късно от 15 май на годината на подаване на заявление за подпомагане. Почвените проби за земеделски парцели, на които сеитбата на есенни едногодишни култури е извършена преди влизане в сила на наредбата, могат да бъдат взети до 30 ноември 2025 г. Предвидени са възможности за намалени почвени обработки и осигуряване на покривка през цялата година, както и намалена употреба на минерални торове (редуциране с 20 процента на употребеното количество минерален азот).

В периода на изпълнение на ангажимента земеделският стопанин ежегодно осигурява на всеки парцел не по-малко от три внасяния на следните категории продукти: оборски тор, органични почвени подобрители, микробиални торове и/или биологично активни вещества. Продуктите трябва да са вписани към началото на стопанската година в информационната база данни на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

"В началото на годината постъпи искане за обособяване на тази нова интервенция. Тя беше обсъдена в рамките на няколко работни групи и беше одобрена на проведеното на 12 март 2025 г. заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план. Интервенцията е включена в изпратеното до службите на Европейската комисия Трето изменение и стартирахме процеса по комуникация относно детайлите по интервенцията. Към днешна дата сме на финалния етап в очакване на официалното одобрение на изменението", посочи заместник-министър Василева при откриването на работна среща с браншовите организации за обсъждане на проекта на наредбата за прилагане на интервенцията.

