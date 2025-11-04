Белгийският ФК Брюж ще показва срещу Барселона, че е научил грешките от мача с Байерн

Белгийският ФК Брюж е изправен пред мач от абсолютно най-високо ниво срещу Барселона, когото посреща утре в Шампионската лига. Отборът от Западна Фландрия показва респект, но не прекалено. И трябва да са си взели поуките след разгрома срещу Байерн Мюнхен в предишния кръг от най-комерсиалния футболен турнир в света.

"В крайна сметка това все пак е футболен мач“, каза мениджърът Ники Хайен на пресконференцията днес.

Но освен повтаряния за поражението от Байерн, другото най-често питане беше може ли ФК Брюж да спре пълния с талант отбор на Барселона. Треньорът вижда шансове в справянето с постоянния натиск, който оказват каталонците и в това, че рядко завършват със суха мрежа.

"Знаем колко доминиращи искат да бъдат. Те се отличават с това. Трябва да се предпазим от тази атаки и да се уверим, че можем да се възползваме от собствените си възможности“.

За да направят изненада срещу един от най-силните отбори в света, "синьо-черните" се нуждаят от своята топ-форма, а в момента не са в такава. "По отношение на резултатите, да“, отбелязва Хайен. "Спечелихме последните шест мача, но бихме могли да се справим и по-добре, играейки и по-атрактивен, харесван от публиката футбол“.

Но Брюж има трудности и в Белгия, а Шампионската лига е различно ниво и 0:4 от Байерн им показа това. "Барселона е отбор, към който изпитваме голямо уважение. Но това не бива да се превръща в капан, който сами си заложихме и срещу Байерн Мюнхен. Излизаме с твърде много уважение. В крайна сметка, това все пак е футболен мач“, поставя нещата в перспектива Хайен.

"Срещу Байерн дори излязохме със страх, което ни накара да правим неща, които по принцип не правим. Сега трябва да останем спокойни и съсредоточени. Но все пак играем и на нашия стадион "Ян Брейдел", това е разликата. Тука атмосферата ще бъде наелектризираща в наша полза", надява се бившият защитник.

Попитан какво се е променило от предишни години, когато Брюж имаше не толкова голеви загуби, той отговори: "Новият формат донесе изненади миналия сезон. Мисля, че водещите клубове се поучиха от това. Това е огромната разлика. Те дават всичко от себе си сега, защото искат да попаднат рано в топ 8. Така към декември имат повече спокойствие, а и се сгъстява и календара в първенството".

На пресконференцияпа присъства и левият бранител Хоакин Сейс, за когото въпросите бяха, че ще трябва да се справи с Ламин Ямал. "Досега в кариерата си имах някои големи предизвикателства, но мисля, че това може да ме издигне докрай. Всяко дете мечтае да играе срещу Барселона“, каза левият бек на Брюж.

А треньорът Хайен проявява уважение към Ямал, но той гледа предимно по-голямата картина. "Барселона е топ-отбор като цяло. Ямал може да не започне утре или да не е в топ форма. Трябва да се уверим, че знаем как да предвидим по-голямата картина“.

Барселона е на 9-о място с 6 точки след три кръга, а Брюж има 3 и е на 20-а позиция.