От "Възраждане" определиха проектобюджета за 2026 г. като загробващ със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес

Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес, коментира пред журналисти Цончо Ганев от "Възраждане", заместник-председател на Народното събрание, относно публикувания от Министерството на финансите проектобюджет на държавата за 2026 г.

Той посочи, че ще гласуват категорично "против" проектобюджета за следващата година.

Вчера Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Според проекта бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е заложено на ниво 3 процента от Брутния вътрешен продукт (БВП) за 2026 г., като същото равнище се запазва и за 2027 и 2028 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. по реда на Закона за държавния дълг, е 10,4 млрд. евро, в това число заем в размер до 3,261 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа по линия на инструмента "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост".