Педро Нето получава почивка за 8000-километровото пътуване на Челси до Карабах

Португалското крило на футболния Челси - Педро Нето, няма да бъде част от състава на лондончани за пътуването до Азербайджан за мача от Шампионската лига срещу местния Карабах, съобщава Ройтерс.

Нето, който страдаше от проблем в прасеца по време на победата с 1:0 над Тотнъм през уикенда в Премиършип, ще бъде оставен да почива превантивно, докато "сините" търсят трета поредна победа в най-престижния клубен турнир, обяви мениджърът Енцо Мареска днес.

"Не е сериозен проблем, но ще се опитаме да го предпазим. Няма да участва в утрешния мач. Ще трябва да правим промени в състава, защото мисля, че се връщаме в Лондон в 6:00 сутринта в петък и после играем в събота. Ще се опитаме да се адаптираме и да се представим възможно най-добре", коментира италианският специалист.

Челси започна сезона в Шампионската лига със загуба с 1:3 от Байерн Мюнхен, но след това последваха победи с 1:0 срещу Бенфика и с 5:1 срещу Аякс. "Сините" от Лондон се намират на 11-ото място с 6 точки в основната фаза на турнира, наравно по точки с Карабах, които са 13-и.

Енцо Мареска изрази възхищението си към треньора на Карабах - Гурбан Гурбанов, който от 2008 година насам е довел отбора си до 11 титли на Азербайджан. "Не съм виждал такова нещо. Невероятно е. 17 години начело на един и същ клуб, страхотно е", каза наставникът на Челси.

По повод отсъстващите играчи от състава на лондончани, той добави, че е несигурен дали звездата на отбора Коул Палмър ще се завърне от контузия преди домакинството срещу Барселона на 25 ноември.



"Коул не тренира с отбора. Беноа Бадиашил най-вероятно ще бъде наличен след международната пауза (във втората половина на ноември) и това са важни новини за нас", добави италианецът.