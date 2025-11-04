Културни събития и активности са в програмата на Фестивала за устойчиво знание и артистичност 2025

Разнообразни културни събития и активности са в програмата на тазгодишното издание на Фестивала за устойчиво знание и артистичност (ФУЗА) 2025, който ще се проведе на 13 и 14 декември в Дома на науката и техниката в Пловдив. Входът за всички събития е свободен - по този начин ФУЗА цели да доближи изкуството до широката публика.

Чрез творчески ателиета, музикални концерти и изложби, фестивалът ще ангажира хора от всички възрасти и социални групи, насърчавайки активното участие и взаимодействие с изкуството. Организаторите вярват, че изкуството трябва да бъде достъпно за всеки и че чрез него можем да постигнем по-добро разбирателство и взаимно уважение в обществото ни. “ФУЗА е повече от фестивал - това е платформа за обмен на идеи, творчество и вдъхновение”, коментира Мира Мохсен от екипа на Inbetween Foundation.

На 13 декември ще бъде открита изложбата за съвременно изкуство "Фюзис" с произведения на млади, но вече утвърдени, съвременни автори, сред които и инсталацията So long and thanks for all the snow - част от експерименталната инсталация "Псевдоприрода" на Българския павилион на Архитектурното биенале във Венеция 2025, с автор Ивелина Иванова.

Нанда Ментешева, Осман Юсеинов, Явор Костадинов, Рая Димитрова, Александър Кючуков и Алек Хейл са останалите автори, чиито произведения ще бъдат част от "Фюзис". Изложбата ще остане отворена за посещение до края на годината.

В рамките на фестивала малки и големи ще могат да се включат в творчески ателиета с естествени и рециклирани материали. "Заниманията са насочени към обучение чрез практика и устойчиво въображение", се казва в информацията на организаторите. Вечерната програма и през двата дни включва акустични и камерни концерти, вдъхновени от природата и класическата музика.

Специални гости на музикалната програма са дует Levantèl от Гърция - интерпретация на традиционна музика с модерни артистични елементи и аранжиране на нови композиции със средиземноморски оттенък. Това е вторият гастрол на изпълнителите в Пловдив, след като вече веднъж предизвикаха интереса на местната публика.

ФУЗА е част от проекта „Отново Заедно“, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU (Следващо Поколение ЕС), по Националния план за възстановяване и устойчивост.