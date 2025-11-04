Aлманах „Памет за старите заралийски родове“ ще бъде представен в Стара Загора

Премиера на алманаха „Памет за старите заралийски родове“ ще се състои утре, 5 ноември, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Изданието е създадено от тазгодишните млади омбудсмани на града Адриан Георгиев и Анастасия Грозева, с подкрепата на обществения посредник Иванка Сотирова. Това става ясно от програмата на предстоящите събития в културната институция.

Алманахът събира спомени, архивни материали, редки фотографии и лични истории на забележителни фамилии, оформили облика на Стара Загора през годините. Целта му е да съхрани историческата памет за старите заралийски родове и тяхното значение за културния и обществения живот на града.

„Памет за старите заралийски родове“ не е просто книга – тя е жест на признателност към миналото и покана към всеки жител на Стара Загора да съхрани и предаде нататък спомена за своите корени“, споделя младият омбудсман Адриан Георгиев. Той кани всички, „които обичат града си и желаят да опознаят неговата история и хората, които са я изградили“, да присъстват на представянето на алманаха.

Инициативата е част от усилията на младите омбудсмани да насърчават интереса към местната история и родовата памет, както и да изграждат мост между поколенията чрез знание, уважение и признателност към онези, които са оставили трайна следа в развитието на Стара Загора.

По време на премиерата ще се проведе и официалната церемония по награждаване на участниците в генеалогичния конкурс „Моят заралийски род“.

БТА припомня, че младите омбудсмани организираха първия по рода си в Стара Загора генеалогичния конкурс „Моят заралийски род“. В него взеха участие историите на седем старозагорски фамилии. Изследванията, които участваха в надпреварата, трябваше да обхващат период от минимум 200 години – от 1825 до 2025 година.

През ноември ще бъде избрана и седмата двойка млади омбудсмани на Стара Загора.