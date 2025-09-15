Подробно търсене

Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

Ива Кръстева
снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Самоков,  
15.09.2025 08:09
 (БТА)

Отборът на Балкан спечели трудно срещу тима на ТФТ Скопие (Република Северна Македония) с една точка разлика - 82:81 (23:28, 23:25, 22:11, 14:17) в контролна среща в "Арена СамЕлион" в Самоков, която е част от приятелски тристранен турнир.

Днес от 18.30 часа отново в Самоков Балкан ще срещне домакините от Рилски спортист.

В първата среща в събота Рилски спортист победи ТФТ Скопие с 85:60.

/ИК/

